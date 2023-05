Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φθάσει σε νέο διπλό στην Πόλη και έφυγε με την ήττα με 73-69 από το τέταρτο παιχνίδι της σειράς με τη Φενέρμπαχτσε στα play off της Euroleague.

Η σειρά έφθασε έτσι στο 2-2, αλλά ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί, αφού θα έχει τοι πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι στην έδρα του, στο ΣΕΦ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα “πάλεψε” πάντως μέχρι τέλους και το 4ο παιχνίδι κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, πριν “λυγίσει” στις λεπτομέρειες.

Ο ίδιος ο Μπαρτζώκας προσπάθησε μάλιστα να ωθήσει τους παίκτες του στη νίκη, με μία πολύ έντονη ομιλία σε τάιμ άουτ, η οποία αναρτήθηκε και στα social media της Euroleague. Στο σχετικό video, ο προπονητής των Πειραιωτών ακούγεται να λέει τα εξής: «Παίρνουν τη μπάλα από τα χέρια μας; Γιατί δεν παίζετε άμυνα στη ρακέτα;… Παίξτε σκληρά, παίξτε με υπερηφάνεια».





This time out from coach Bartzokas is 😯👇@Olympiacos_BC pic.twitter.com/lDItT0HsU9