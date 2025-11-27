Αθλητικά

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ύστατη προσπάθεια από Μάριο Ηλιόπουλο για έξτρα εισιτήρια στους οπαδούς της Ένωσης

Η κίνηση του ισχυρού άνδρα της ΑΕΚ, στο γεύμα που παρέδωσε για τους κιτρινόμαυρους η διοίκηση της Φιορεντίνα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλισεί επιπλέον εισιτήρια για τον αγώνα στην έδρα της Φιορεντίνα, καταβάλει η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Στο επίσημο γεύμα που παρατεθηκε απο την Φιορεντινα στην ΑΕΚ, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος ξεκαθάρισε στους Ιταλούς -και στους διοργανωτές του αγώνα- πως εάν μέχρι τις 15.00 τοπική ώρα Ιταλίας δεν δείξουν πνεύμα συνεργασίας και δεν παραχωρηθεί ένας επιπλέον αριθμός εισιτηρίων, τότε ο ίδιος δεν θα πάει στο γήπεδο, παρόλο που βρίσκεται ήδη στην Φλωρεντία.

Επίσης ο ίδιος κανει προσωπική επαφή αυτή την ώρα με τον Δήμο προκειμένου να εξασφαλιστεί χώρος για γιγαντοοθονη για όσους τελικά μείνουν χωρις εισιτήριο. Η απόφαση θα παρθεί μεσα στα επόμενα 30 λεπτα. Αν γινει δεκτό τα επιπλέον εισιτήρια θα δοθούν διαδικτυακα και θα βγει σχετική ανακοίνωση.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει εξαντλήσει τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει για το ματς, την ώρα που πλήθος οπαδών της έκαναν το ταξίδι για τη Φλωρεντία, με την ελπίδα να βρουν τρόπο να μπουν στον “Αρτέμιο Φράνκι”. Ταυτόχρονα, οι φίλοι των “βιόλα” δεν έδειξαν διάθεση να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με την Ένωση, εξασφαλίζοντας λίγα εισιτήρια.

