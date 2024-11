Φουρνιέ: «Σίγουρα θα πάρω σουβλάκι»

Ο Εβάν Φουρνιέ πρώτα εκτέλεσε την Μπασκόνια στο ΣΕΦ και στη συνέχεια ενημέρωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού ότι θα φάει σουβλάκι τις επόμενες ημέρες.

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει προσαρμοστεί στον Ολυμπιακό, βομβαρδίζει με συνέπεια τα αντίπαλα καλάθια και είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οι Πειραιώτες τρέχουν ένα σερί νικών στην Euroleague.

Κόντρα στην Μπασκόνια, ο Γάλλος γκαρντ μέτρησε 15 πόντους και 9 ασίστ, όντας φανταστικός στο πρώτο ημίχρονο.

Μετά το τέλος του αγώνα στο ΣΕΦ, ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε συνέχεια στη… γαστρονομική συζήτηση στο twitter, όπως κάνει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα.

Definitely getting a souvlaki in the next two days 🤣🤣🤣

Good W before this “break”. Lets keep building🤍❤️