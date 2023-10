Σε ηλικία 79 ετών “έφυγε” από την ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής και πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι, Φράνσις Λι, βυθίζοντας σε πένθος τους “πολίτες”.

«Με τη βαθύτατη θλίψη και την πιο βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του πρώην παίκτη και προέδρου της Μάντσεστερ Σίτι, Φράνσις Λι, σε ηλικία 79 ετών” αναφέρουν χαρακτηριστικά οι “πολίτες” για το θάνατο του θρύλου του συλλόγου.

Ο Φράνσις έκανε 330 εμφανίσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι, σημειώνοντας 148 γκολ. Κέρδισε έναν τίτλο Πρώτης Κατηγορίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα Λιγκ Καπ, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης και δύο Charity Shields κατά τη διάρκεια μιας λαμπερής οκταετίας ως παίκτης της Σίτι.

Αργότερα ο Φράνσις επέστρεψε στη Σίτι ως πρόεδρος του συλλόγου το 1994, περνώντας τέσσερα χρόνια στο… τιμόνι της ομάδας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι “… ο Λι πέθανε τα ξημερώματα μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Η σύζυγός του Γκιλ και τα παιδιά του Σαρλότ, Τζόνι και Νικ λένε ότι θα τους λείψει πολύ και θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους για τα καλά τους λόγια.

Όλοι στη Μάντσεστερ Σίτι θα ήθελαν να στείλουν τα συλλυπητήριά τους στους φίλους και την οικογένεια του Φράνσις σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή.

Ως ένδειξη σεβασμού, οι σημαίες γύρω από το στάδιο Etihad και την ακαδημία ποδοσφαίρου της πόλης κυματίζουν μεσίστιες.”

