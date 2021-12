Οι Μιλγουόκι Μπακς ανάρτησαν ένα video με όσα συνέβησαν μετά την χθεσινή (7/12) αναμέτρηση με τους Καβαλίερς, όπου Έλληνες φίλαθλοι περίμεναν τον Γιάννη αλλά και τον Θανάση Αντετοκούνμπο να ξαναβγούν στο παρκέ ώστε να τους αποθεώσουν.

Στη «Greek Night», όπως ονόμασαν τη χθεσινή (7/12) οι Μπακς, εκτός από διάφορα event, που περιλάμβαναν μέχρι και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, έδωσαν το «παρών» και πολλοί Έλληνες στις κερκίδες.

Με το παιχνίδι να έχει ολοκληρωθεί, ο εορτάζοντας Γιάννης και ο Θανάσης βγήκαν ξανά στο παρκέ όπου τους περίμεναν στις εξέδρες οι Έλληνες φίλαθλοι. Τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, έβγαλαν φωτογραφίες με όλους και μοίρασαν αυτόγραφα, με τους Μπακς να καταγράφουν κάθε στιγμή σε ένα όμορφο video.

Last night Giannis and Thanasis celebrated Greek Night with members of the community. 🇬🇷 pic.twitter.com/xHduntCpY2