Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτό είναι το καλύτερο δώρο που έχει πάρει

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε στα social ένα από τα καλύτερα δώρα (σ.σ. αν όχι το καλύτερο) που έχει πάρει ποτέ.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο τέχνης, έναν πίνακα που απεικονίζει τα δύο πιο αγαπημένα πρόσωπα του Έλληνα φόργουορντ των Μπακς. Ο λόγος, φυσικά, για τον αείμνηστο πατέρα του, Τσαρλς και τον ενός έτους γιο του, Λίαμ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε τον πίνακα στα social media κι εξήγησε ότι είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που έχει πάρει ποτέ.

Δείτε την ανάρτηση του MVP του NBA:

One of the best presents I’ve ever received🤎🙏🏽 #3Generations 😎 pic.twitter.com/M3w4rYgeae