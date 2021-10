Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει το χρόνο του, όταν είναι να εκτελέσει βολές. Η κίνηση του διαιτητή, όμως, κατά τη διάρκεια του Μπακς – Σπερς τον ενόχλησε

Δεν είναι το… φόρτε του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει ανάσες και συγκεντρώνεται, όταν θέλει να εκτελέσει βολές. Ο διαιτητής, Τζέιμς Γουίλιαμς, θέλησε να επισπεύσει τη διαδικασία, κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα των Μπακς με τους Σπερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κέρδισε βολές, στάθηκε στη γραμμή, άρχισε να παίρνει τις ανάσες του και να κάνει πως σουτάρει, αλλά ο ρέφερι του… έστειλε γρήγορα την μπάλα, προκαλώντας την ενόχληση του.

«Come on» του είπε ο «Greek freak», φανερά εκνευρισμένος, δίνοντας του την μπάλα πίσω. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε τελικά τη βολή.

Giannis is irritated with the referee 😤 pic.twitter.com/5hbhhsD2GF