Η ώρα για την πρώτη ταινία για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο πλησιάζει, αφού αναμένεται να “ντεμπουτάρει” εντός του 2022, σε μία παραγωγή του Disney Plus.

Με τα γυρίσματα να γίνονται και στην Ελλάδα, η ταινία θα ακολουθήσει τα πρώτα “βήματα” του ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς στην πατρίδα μας, μέχρι την “εκτόξευσή” του από την Α2 και τον Φιλαθλητικό, στο NBA.

Η Disney ανακοίνωσε λοιπόν και τον τίτλο της ταινίας για τη ζωή του “Greek Freak”, ο οποίος και θα είναι “Rise”, που σημαίνει “Άνοδος”. Στη σχετική ανάρτηση δε, αναφέρονται τα εξής: “Οικογένεια. Αφιέρωση. Αφοσίωση. “Άνοδος” μία ταινία του DisneyPlus βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες της ζωής του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και της οικογένειάς του, η οποία θα κάνει ντεμπούτο το 2022″.

Family. Dedication. Devotion. “Rise,” a @DisneyPlus Original Movie, based on the real life experiences of Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo and his family, will debut in 2022. #DisneyRise pic.twitter.com/4tgsWbqmjF