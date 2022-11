Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “ξέσπασε” σε μία σκάλα μετά το παιχνίδι των Μπακς με τους Σίξερς στη Φιλαδέλφεια. Ο προκλητικός Χάρελ και το ήθος του Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “γκρέμισε” μία σκάλα μετά το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Σίξερς, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν έξαλλος, ωστόσο τα νεύρα του έχουν εξήγηση, με τον Μόντρελζ Χάρελ να είναι αυτός που προκάλεσε ουσιαστικά το “επεισόδιο”.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεχωρίσει με τον χαρακτήρα του όλα αυτά τα χρόνια στο NBA και σε καμία περίπτωση δεν θα “ξέφευγε”, αν δεν είχε συμβεί κάτι σημαντικό.

Giannis knocked down a ladder and was HEATED after the Bucks loss

Σύμφωνα με το Athletic, λοιπόν, η αιτία για τον εκνευρισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ο Μόντρεζλ Χάρελ. Ο σέντερ των Σίξερς ήταν άκρως προκλητικός μετά το τέλος του αγώνα, δοκιμάζοντας τις… αντοχές του Έλληνα φόργουορντ.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει πως όταν ο Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο παρκέ για να σουτάρει βολές, ο Αμερικανός ψηλός του πήρε την μπάλα από τα χέρια και του φώναξε να φύγει, λέγοντάς του πως: «Εδώ δεν είναι το γαμ… Μιλγουόκι».

Video of Montrezl Harrell taking the ball away while Giannis Antetokounmpo was shooting free throws after the game:



Mahktar Ndiaye & @joevardon pic.twitter.com/6jACYFTee4