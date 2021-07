Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος “Βασιλιάς” του NBA, μετά από ένα απίστευτο ταξίδι που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια από τα Σεπόλια και την Ελλάδα, για αυτόν και τη “χρυσή” πια οικογένειά του.

Ο κορυφαίος -αναμφισβήτητα πλέον- Έλληνας αθλητής ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ πολύ αργότερα από τους περισσότερους αντιπάλους του στα γήπεδα του NBA. Στην ηλικία των 14 ετών, χωρίς high school και κολέγια, ο Γιάννης από τα Σεπόλια παράτησε το ποδόσφαιρο για το μπάσκετ, μόνο και μόνο για να μπορεί να περνάει περισσότερο χρόνο με το μεγαλύτερο αδερφό του Θανάση.

Ήταν το 2008 όταν ο γεννημένος το 1994, τρίτος γιος του Τσαρλς και της Βερόνικα, άρχισε να χτυπάει την πορτοκαλί μπάλα και λίγο μετά φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Φιλαθλητικού, αρχικά για την ομάδα νέων. Αρχικά μοιραζόταν τα αθλητικά παπούτσια με τον αδερφό του Θανάση και οι δυο τους πήγαιναν με τα πόδια από τα Σεπόλια στου Ζωγράφου για να προπονηθούν, ενώ ενδιάμεσα πουλούσαν ρολόγια και CD στους δρόμους για να φάνε οι ίδιοι και τα μικρότερα αδέρφια τους.

Το μπάσκετ αποτέλεσε διέξοδο και το 2011 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του Φιλαθλητικού, αρχίζοντας να βάζει το όνομά του στο χώρο. Το μέγεθός του και τα ξεχωριστά φυσικά του στοιχεία προσέλκυσαν αμέσως το ενδιαφέρον και των σκάουτερ από το NBA.

Ήταν τότε που στην ηλικία των 17 ετών, δήλωνε ότι στόχος του ήταν να γίνει πιο… δυνατός και παίκτης του NBA. Αμέσως μετά υπέγραψε στην ισπανική Σαραγόσα, πήρε το ελληνικό διαβατήριο για να αγωνιστεί με την Εθνική Νέων και μετά τις πρώτες διεθνείς συμμετοχές του έγινε draft στο NBA.

“I want to be an NBA Player”



Giannis Antetokounmpo is now an NBA Champion at just 26 years old pic.twitter.com/ok5XE7mLYd