Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν ίσως τη χειρότερη εμφάνιση στη σεζόν και ηττήθηκαν με 138-109 από την ομάδα με το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ στην Ανατολή, τους Σάρλοτ Χόρνετς, αφού ούτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπιασε τη στάνταρ απόδοσή του.

Με τους Χόρνετς να τα… βάζουν από παντού στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν ποτέ να αντιδράσουν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε έτσι λιγότερο από 22 λεπτά, έχοντας 9 πόντους με 2/7 σουτ.

Ως εκ τούτου, τόσο τα “ελάφια”, όσο και ο “Greek Freak” θέλουν να ξεχάσουν γρήγορα το συγκεκριμένο ματς και να τον αφήσουν πίσω τους. «Πάμε στο επόμενο» έγραψε έτσι ο κορυφαίος παίκτης του NBA στο twitter, δίνοντας το σύνθημα στην ομάδα του.

On to the next. pic.twitter.com/PiJoYhd1sN