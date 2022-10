Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για άλλη μια φορά υπερηχητικός, σημειώνοντας 34 πόντους, ενώ μάζεψε και 17 ριμπάουντ φτάνοντας σε ένα ακόμη νταμπλ νταμπλ στη νίκη των Μπακς επί των Χοκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν και ξεκίνησε μουδιασμένα τον αγώνα απέναντι στους Χοκς εντούτοις στο δεύτερος μέρος πήρε μπρος, φτάνοντας για τέταρτο σερί ματς τους 30+ πόντους, οδηγώντας τους Μπακς στη πέμπτη σερί νίκη στο NBA.

Giannis dropped 17 points in the 4th quarter & helped sealed the win.



34 PTS | 17 REB | 4 AST | 1 BLK pic.twitter.com/VEjztKSIJN