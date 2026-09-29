Γιόκιτς για την πίεση στην Ευρώπη: «Παίζεις με Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα και εάν χάσεις σερί ματς, είναι πρόβλημα»

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε δηλώσεις, στο πλαίσιο της media day των Ντένβερ Νάγκετς – και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πίεση που υπάρχει στην μπασκετική Ευρώπη -είτε σε διασυλλογικό επίπεδο είτε με τις εθνικές ομάδες- σε σχέση με το NBA.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Νίκολα Γιόκιτς, δεν έχει καμία σχέση η πίεση που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε σχέση με το ΝΒΑ και αυτό τον έχει βοηθήσει να εξελιχθεί ως παίκτης. Μάλιστα, έφερε ένα παράδειγμα για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του, βάζοντας τον Ολυμπιακό στην ατάκα του.

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«Στην Ευρώπη και στην εθνική ομάδα, το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις το παιχνίδι. Ξέρω ότι ακούγεται ανόητο, αλλά στο ΝΒΑ βλέπεις ότι ορισμένοι παίκτες πρέπει να πάρουν τις προσπάθειές τους, να πετύχουν τους πόντους τους, να γράψουν τα στατιστικά τους, οτιδήποτε. Όμως πιστεύω ότι το πιο σημαντικό στην εθνική ομάδα και στην Ευρώπη είναι η νίκη. Μακάρι κάθε παίκτης του NBA να περνούσε έξι μήνες παίζοντας στην Ευρώπη, απλώς και μόνο για να δει υπό πόση πίεση παίζουν εκεί.

Την Τετάρτη παίζεις με τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα και μετά εντός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα… Αν χάσεις τρία παιχνίδια στη σειρά, γίνεται μεγάλο θέμα. Γι’ αυτό θα ήθελα πραγματικά το NBA να παίζεται όπως στην Ευρώπη. Θα μπορούσε κάποιος που έπαιξε εκεί τουλάχιστον να τους διηγηθεί μερικές ιστορίες», ανέφερε ο Σέρβος σούπερ σταρ.

Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε πως δεν έχει χάσει την αγάπη του για το μπάσκετ. «Το αγαπώ ακόμα. Αγαπώ ακόμα τον ανταγωνισμό. Αγαπώ ακόμα το παιχνίδι. Οι προπονήσεις, τα ταξίδια, η άφιξη τέσσερις ώρες πριν από τον αγώνα και η παραμονή για δύο ώρες μετά από αυτόν μπορεί να μην είναι τόσο ευχάριστα, αλλά το παιχνίδι καθαυτό είναι διασκεδαστικό. Εξακολουθώ να διασκεδάζω, να το απολαμβάνω και να αγαπώ τον ανταγωνισμό. Παλεύεις μαζί με τους φίλους σου ενάντια σε άλλες ομάδες. Είναι πάντα διασκεδαστικό», είπε.