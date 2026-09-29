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Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Εξαφανίστηκαν μέσα σε μια ώρα τα εισιτήρια του αγώνα για το Champions League

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν το δικό τους sold out για το ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης
ΦΩΤΟ ΝΑΤΑΛΙ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟ ΝΑΤΑΛΙ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Έγιναν… καπνός τα κιτρινόμαυρα εισιτήρια για το “Etihad”. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι για τη 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (20.10.2026, 20:00, Newsit.gr) και οι οπαδοί της ομάδας έδειξαν με χαρακτηριστικό τρόπο την “τρέλα” που έχουν, στην προσπάθειά τους να στηρίξουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά τον “πανικό” που έγινε για ένα εισιτήριο για το ματς με Σαχτάρ Ντόνετσκ στο “Στάμφορντ Μπριτζ” (14.10.2026, 22:00, Newsit.gr), όπου μέσα σε λίγες ώρες έγινε sold out, οι οπαδοί της ΑΕΚ “εξαφάνισαν” και τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους για το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι και μάλιστα μέσα σε περίπου μια ώρα από τη στιγμή που βγήκαν προς πώληση!

Οι οπαδοί της ΑΕΚ ανυπομονούν για τα δύο ματς της League Phase του Champions League που θα δώσει η ΑΕΚ στην Αγγλία μέσα σε διάστημα έξι ημερών (με Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο και Μάντσεστερ Σίτι, κατά σειρά).

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Αθλητικά
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