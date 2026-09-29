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Αθλητικά

«Επίθεση» από ΠΑΕ Άρης σε Βρούτση και ΔΕΑΒ: «Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία για παρόμοια γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη»

Αιχμηρή αντίδραση από τους Θεσσαλονικείς για το πρόστιμο που δέχθηκαν από τη ΔΕΑΒ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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“Σκληρή” ανακοίνωση κατά του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αλλά και της ΔΕΑΒ, εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης, λίγη ώρα μετά το πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ που επιβλήθηκε στους «κίτρινους».

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας επέβαλε το παραπάνω πρόστιμο στην ΠΑΕ Άρης για γκράφιτι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», το οποίο σβήστηκε μέσα σε λίγα 24ωρα.

Σε ανάρτησή τους, οι Θεσσαλονικείς απευθύνονται προσωπικά στον Γιάννη Βρούτση, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα “σκληρή” γλώσσα για τη ΔΕΑΒ και κάνοντας λόγο για επιλεκτική αντιμετώπιση του Άρη σε σχέση με ανάλογες περιπτώσεις.

Στην ανάρτησή της ΠΑΕ Άρης αναφέρει:

“Αξιότιμε κ. Βρούτση, ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδείες σας και την προεκλογική σας καμπάνια. Οι “φυτευτοί” σας στην ΔΕΑΒ… ΠΑΤΑΞΑΝ την βία, αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 € για ένα γκράφιτι στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, το οποίο έγινε από άγνωστους δράστες, σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι “φυτευτοί” αλλά… “εισπράκτορες”’. Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία για παρόμοια γκράφιτι που έχουν γεμίσει τη Θεσσαλονίκη και εν γένει την χώρα, και να μην είστε επιλεκτικός μόνο με τον Άρη. Καλή συνέχεια στις περιοδείες σας”.

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