Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια του αγώνα για το Champions League

Ξεκίνησε η προαγορά των εισιτηρίων του “μεγάλου” αγώνα της Ένωσης στο Μάντσεστερ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase
Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια του αγώνα για το Champions League
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Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν από το μεσημέρι της Τρίτης (29.09.2026) τα εισιτήρια του αγώνα στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League (20.10.2026, 20:00, Newsit.gr), με την Ένωση να ενημερώνει για την προαγορά τους.

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική), στο Etihad Stadium, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 35 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ” αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των “κιτρινόμαυρων”.

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