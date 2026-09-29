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Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός κάνει «επένδυση» με την απόκτηση του Θανάση Χριστόπουλου

Οι «ερυθρόλευκοι» φέρνουν στην Ελλάδα τον 18χρονο διεθνή αριστερό μπακ της Λέγκια Βαρσοβίας
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ενίσχυση με το βλέμμα… στο μέλλον. Ο Ολυμπιακός κάνει δικό του τον 18χρονο, Θανάση Χριστόπουλο, ενισχύοντας παράλληλα τη Β’ ομάδα και την Κ19 του συλλόγου.

Ο αριστεροπόδαρος αμυντικός παίζει κυρίως ως μπακ, αλλά και σαν στόπερ έμεινε ελεύθερος από τη Λέγκια Βαρσοβίας και μέχρι το βράδυ θα ανήκει και τυπικά στον Ολυμπιακό.

Ο Χριστόπουλος εντυπωσίασε τους «ερυθρόλευκους» σε φιλικό που έγινε στο Ρέντη ανάμεσα στην Εθνική Κ19 και τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός μπακ έχει παρουσίες τόσο στην Κ17, όσο και την Κ1 της γαλανόλευκης.

Προέρχεται από την ακαδημία του Αστέρα Τρίπολης και μέχρι τον περασμένο μήνα έπαιζε στη Λέγκια Κ19, με την οποία και κατέκτησε την περασμένη σεζόν το πρωτάθλημα στην Πολωνία.

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Αθλητικά
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