Όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη από το βράδυ της Τρίτης (28/9) μιλάει για την Σέριφ Τίρασπολ που «ταπείνωσε» την Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο σπίτι της για τη φάση των ομίλων του Champions League. Επίκεντρο όμως της συζήτησης ο Έλληνας γκολκίπερ της ομάδας, Γιώργος Αθανασιάδης, που έφυγε ως… λίγος από την ΑΕΚ για γίνει MVP και «τείχος» των Μολδαβών.

Η μεγαλύτερη ίσως έκπληξη στις τρεις δεκαετίες ύπαρξης του Champions League καταγράφηκε χθες στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, όταν ο Τιλ «κάρφωσε» τη μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά διαμορφώνοντας στο 90ο λεπτό το τελικό Ρεάλ Μαδρίτης – Σέριφ Τίρασπολ 1-2 για τον 4ο όμιλο και στέλνοντας στην κορυφή του Μολδαβούς μετά από δύο ματς.

Δύο «κομμένοι» από Ολυμπιακός και Παναθηναϊκό (Κολοβός και Ευαγγέλου), ένας «κομμένος» από την ΑΕΚ (Αθανασιάδης), ένας ακόμα από τον Ολυμπιακό (Μπρούνο), ένας Καζάκος (Ο σκόρερ του πρώτου γκολ, Γιακσιμπόφσκι) κι ένας Λουξεμβούργιος (ο «χρυσός» σκόρερ Τιλ) που αγωνίζονται σε ομάδα της Μολδαβίας και κάνουν διπλό στο Μπερναμπέου επί της ομάδας με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία του Champions League, θα ήταν καλή αρχή για ανέκδοτο αν δεν ήταν 100% αλήθεια.

MVP και ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας όμως ήταν ο Γιώργος Αθανασιάδης. O MVP της αναμέτρησης με 11 αποκρούσεις εντός εστίας σε μία «μαγική» βραδιά, την οποία αφιέρωσε στη σύντροφό του Ρεβέκκα, που όπως είπε τον «σήκωσε όταν είχε πέσει και νόμιζε ότι δεν θα τα κατάφερνε», ενώ δεν έκρυψε μετά το ματς πως παραλίγο να βάλει τα κλάματα στο δεύτερο γκολ.

Ποιος είναι όμως ο Γιώργος Αθανασιάδης και πως κατέληξε στη μακρινή Υπερδνειστερία, όπου εδρεύει η Σέριφ Τίρασπολ; Το 2012, έπειτα κι από ένα πέρασμα από τις Ακαδημίες του Ηρακλή, ξεκίνησε η περιπέτεια του Αθανασιάδη στην Superleague, μιας και αποκτήθηκε από τον Πανθρακικό.

Με την ομάδα της Κομοτηνής, κατέγραψε 62 εμφανίσεις κι αυτές ήταν αρκετές για να πείσουν τους ανθρώπους του Αστέρα Τρίπολης να τον αποκτήσουν το 2016. Στην Τρίπολη παρέμεινε για τρία χρόνια και υπερασπίστηκε 58 φορές την εστία των Αρκάδων. Από εκεί έμεινε ελεύθερος του 2019 και τότε η ΑΕΚ τον έκανε δικό της. Ωστόσο την πρώτη του σεζόν στην Ένωση δεν κατέγραψε κάποια συμμετοχή.

Την περυσινή σεζόν ο 28χρονος γκολκίπερ πραγματοποίησε 21 συμμετοχές με την Ένωση, κρατώντας 5 φορές ανέπαφη την εστία του, αλλά όντας «παρών» σε βραδιές όπως η βαριά ήττα με 1-5 από τον Ολυμπιακό και το 0-3 από την Ζόρια στους ομίλους του Europa League, φέροντας μάλιστα προσωπική ευθύνη σε κάποια από τα γκολ που δέχτηκε και έτσι ο Τσιντώτας τον προσπέρασε στην ιεραρχία και κάπως έτσι άρχισε να μετρά αντίστροφα εντός της ομάδας.

Η έλευση του Στάνκοβιτς έστειλε τον Αθανασιάδη δανεικό στην Σέριφ Τίρασπολ της Μολδαβίας ή καλύτερα στο ανεξάρτητο κρατίδιο της Υπερδνειστερίας, αναγνωρισμένο ως αυτόνομο μόνο από τους Μολδαβούς. Μία ιδιαίτερη ομάδα, που αποτελεί την πιο ισχυρή -αγωνιστικά και οικονομικά- της Μολδαβίας, με διοικητικό ηγέτη τον Βίκτορ Γκουσάν, πρώην αξιωματούχο της KGB και νυν επιχειρηματία, ο οποίος φαίνεται πως αποφάσισε να επενδύσει σε… τελειωμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Ο Αθανασιάδης παραχωρήθηκε δανεικός από την ΑΕΚ (χωρίς οψιόν αγοράς) στην Σέριφ, ενώ εκεί συνάντησε τον Δημήτρη κολοβό, ο οποίος ούτε φέτος κατάφερε να βρει θέση στον παναθηναϊκό του Γιοβάνοβιτς και επέστρεψε στη Μολδαβία, όπου αγωνίστηκε και πέρυσι για 6 μήνες. Το «παραμύθι» της φετινής χρονιάς για τον Έλληνα τερματοφύλακα ξεκινά πάντως στα μέσα του καλοκαιριού και τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Η Σέριφ με τον 28χρονο γκολκίπερ -και τον Δημήτρη Κολοβό από κοντά- βασικό και αναντικατάστατο απέκλεισε κατά σειρά της Τεούτα, Ερυθρό Αστέρα και Ντιναμό Ζάγκρεμπ για να βρεθεί για πρώτη φορά στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου αρχικά «σόκαρε» την έμπειρη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο πρώτο ματς και εν συνεχεία ταπείνωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε έναν όμιλο που συμπληρώνει η Ίντερ και φυσιολογικά όχι τόσο όπως φαίνεται όμως) οι Μολδαβοί λογίζονταν ως «σάκος του μποξ».

Ο Αθανασιάδης έχει αγωνιστεί και στα 8 παιχνίδια της Σέριφ στο φετινό Champions League και έχει δεχτεί συνολικά 3 μόλις γκολ (!) με τον αυτό του Μπενζεμά χθες να έρχεται από πέναλτι και κανένα να μην έχει στερήσει βαθμού ή πρόκριση από την ομάδα του.

Οι δέκα επεμβάσεις του κόντρα στους Μαδριλένους μάλιστα, αποτελούν ξεχωριστό ρεκόρ στην ιστορία του Champions League, καθώς είναι οι περισσότερες ενός γκολκίπερ, ενώ η ομάδα του παίρνει τη νίκη! Ο τελευταίος που είχε πετύχει κάτι τέτοιο ήταν ο Ακινφέεφ το 2018, αλλά με οκτώ αποκρούσεις καταγεγραμμένες, ενώ το ίδιο είχε κάνει και ο Ντίντα, πίσω στο 2009.

