Γιώργος Βαγιαννίδης: «Τους επόμενους μήνες θα δείτε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μοίρασε δύο ασίστ στη νίκη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 6-0 κόντρα στην AVS και έδωσε συνέντευξη στο κανάλι της ομάδας μιλώντας για το μέλλον του στο σύλλογο.

Τις πέντε ασίστ σε 16 συμμετοχές με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας έφτασε ο Γιώργος Βαγιαννίδης και τόνισε ότι στο μέλλον οι φίλαθλοι της ομάδας θα πρέπει να περιμένουν να δουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού συναγωνίζεται με τον Φρεσνέντα στο δεξί άκρο της άμυνας των Πορτογάλων και παιχνίδι με το παιχνίδι δείχνει να προσαρμόζεται στον τρόπο παιχνίδιου της ομάδας.

Τα λόγια του Γιώργου Βαγιαννίδη

«Είναι καλό να μοιράζεις ασίστ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα προσαρμόζομαι στην ομάδα. Δεν έχω δείξει ακόμα όλες τις ικανότητές μου. Η προσαρμογή από το ελληνικό πρωτάθλημα στο πορτογαλικό, το να παίζω σε αγώνες του Champions League, να παίζω εναντίον μεγάλων συλλόγων, με σπουδαίους συμπαίκτες, δεν ήταν εύκολη.

Ακόμα προσαρμόζομαι, δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ για να βελτιωθώ. Αλλά έχω πολύ ταλαντούχους συμπαίκτες γύρω μου, προσπαθούν να με βοηθήσουν πολύ. Τους επόμενους μήνες θα δείτε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Όλοι πιέζουν ο ένας τον άλλον».