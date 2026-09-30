Γιούργκεν Κλοπ για τις κατηγορίες στη Μάντσεστερ Σίτι: «Θα περιμένω να δω, τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Γκουαρδιόλα και το ποδοσφαιρικό στυλ της ομάδας του»

Ο Γιούργκεν Κλοπ βρίσκεται πλέον στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας, αλλά ήταν προπονητής της Λίβερπουλ και “πάλεψε” με τη Μάντσεστερ Σίτι για τους τίτλους στην Αγγλία, την περίοδο που οι “Πολίτες” κατηγορούνται ότι παραβίασαν τους οικονομικούς κανονισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιούργκεν Κλοπ ρωτήθηκε σχετικά, αλλά δεν έδειξε διάθεση να σχολιάσει όσα συνβαίνουν με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League και τις αντιδράσεις από την πλευρά της πρώην ομάδας του, της Λίβερπουλ.

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Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός ανέφερε τα εξής: «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να περιμένω και να δω. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Γκουαρδιόλα και το ποδοσφαιρικό στυλ της Σίτι. Έπαιξαν φανταστικά και ήταν αντίπαλος κορυφαίου επιπέδου για εμάς. Αν επιβληθούν κυρώσεις, εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή σε αυτό. Θα περιμένω να δω.

Απέχω πολύ από το να προετοιμάζομαι για κάποιον τίτλο ή κάτι παρόμοιο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με όσα έχουμε πετύχει στη Λίβερπουλ. Παλέψαμε σκληρά στο γήπεδο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γι’ αυτό, καθώς δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες».