Η ιστορική Μπορντό πουλήθηκε έναντι ενός ευρώ στη Γαλλία

Θετική εξέλιξη για την ιστορική ομάδα του Μπορντό στη Γαλλία, αφού όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει νέος ιδιοκτήτης, που θα αναλάβει τα χρέη της και θα αποτρέψει τον… αφανισμό της.

Με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η Μπορντό υποβιβάστηκε στις εθνικές κατηγορίας της Γαλλίας, αλλά η εταιρεία Park Bench συμφώνησε να την αγοράσει έναντι του συμβολικού ποσού του ενός ευρώ, ώστε να αποφευχθεί η διάλυσή της.

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Η εταιρεία θα αναλάβει τα διακανονισμένα χρέη της ομάδας και την προσπάθειά της να ξεκινήσει από την αρχή στο γαλλικό ποδόσφαιρο, στο οποίο και έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα και 4 Κύπελλα.

Η ανακοίνωση της Μπορντό: «Η Μπορντό ανακοινώνει την υπογραφή μιας συμφωνίας μεταβίβασης μεταξύ της εταιρείας του Gérard Lopez, τρέχοντος ιδιοκτήτη του συλλόγου, και της Park Bench. Αυτή η επιχείρηση συνάπτεται για ένα συμβολικό ευρώ με ανάληψη των οφειλών. Στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας επαναφοράς, οι νέοι ιδιοκτήτες θα ακουστούν τις επόμενες ημέρες από την Περιφερειακή Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης της Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine. Αυτή η υπογραφή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της Μπορντό».