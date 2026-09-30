Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: Με 11 παίκτες οι «πράσινοι» στο ματς της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (30/09/26 στις 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει διαθέσιμους 11 παίκτες για το ματς του T-Center.

Με τον Ιάσωνα Βαρβαρίτη να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, ο Παναθηναϊκός δεν συμπληρώνει 12άδα για το ματς με τη Βιλερμπάν στη Euroleague, αφού εκτός είναι και οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουστάφα Φαλ.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκας.