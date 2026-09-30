Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: Με 11 παίκτες οι «πράσινοι» στο ματς της Euroleague

Δεν συμπλήρωσαν 12άδα για το ματς με τη Βιλερμπάν οι «πράσινοι», αφού παραμένουν τα προβλήματα τραυματισμών
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε αγώνα του Τ-Center (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (30/09/26 στις 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει διαθέσιμους 11 παίκτες για το ματς του T-Center.

Με τον Ιάσωνα Βαρβαρίτη να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, ο Παναθηναϊκός δεν συμπληρώνει 12άδα για το ματς με τη Βιλερμπάν στη Euroleague, αφού εκτός είναι και οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουστάφα Φαλ.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
179
173
172
168
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo