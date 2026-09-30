Αθλητικά

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής με Παναθηναϊκός – Άρης και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Ανακοινώθηκαν οι ημέρες και οι ώρες όλων των αγώνων
Ο Μορόν με τον Πάλμερ Μπράου
Ο Μορόν με τον Πάλμερ Μπράουν σε Άρης - Παναθηναϊκός (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει και τους αγώνες Παναθηναϊκός – Άρης και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει πιο εύκολο έργο, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας το Μαρκό της Super League 2 και έτσι τα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Άρης και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ κερδίζουν τα “βλέμματα” στην 4η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αυλαία θα ανοίξει πάντως την Τρίτη 27 Οκτωβρίου με το Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά και θα κλείσει δύο ημέρες αργότερα, με τα Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου και Βόλος – Ατρόμητος.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (17:30, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Μαρκό – Ολυμπιακός (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)

Παναθηναϊκός – Άρης (17:30, ΟΑΚΑ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ (19:30, AEL FC Arena)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (21:15, Τούμπα)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου (16:00, Δημ. Στάδιο Σερρών)

Βόλος Elabet – Ατρόμητος (18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο)

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