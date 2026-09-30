Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής με Παναθηναϊκός – Άρης και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει και τους αγώνες Παναθηναϊκός – Άρης και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.
Ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει πιο εύκολο έργο, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας το Μαρκό της Super League 2 και έτσι τα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Άρης και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ κερδίζουν τα “βλέμματα” στην 4η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
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Η αυλαία θα ανοίξει πάντως την Τρίτη 27 Οκτωβρίου με το Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά και θα κλείσει δύο ημέρες αργότερα, με τα Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου και Βόλος – Ατρόμητος.
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 27 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (17:30, «Θ. Κολοκοτρώνης»)
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Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Μαρκό – Ολυμπιακός (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)
Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)
Παναθηναϊκός – Άρης (17:30, ΟΑΚΑ)
ΑΕΛ – ΟΦΗ (19:30, AEL FC Arena)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (21:15, Τούμπα)
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου (16:00, Δημ. Στάδιο Σερρών)
Βόλος Elabet – Ατρόμητος (18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο)