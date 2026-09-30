Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έκανε ατομικό πρόγραμμα πριν το Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (30/09/26 στις 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Βιλερμπάν για την 2η αγωνιστική της Euroleague και ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις βρέθηκε από νωρίς στο T-Center, για να ακολουθήσει το ατομικό του πρόγραμμα.

Ένας τραυματισμός πριν το ξεκίνημα της σεζόν, έχει αφήσει εκτός τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, αλλά ο Αμερικανός φόργουορντ φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς στην προπόνηση και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα αγωνιστεί ξανά στη Euroleague.

Ο άλλοτε MVP του Final Four δεν υπολογίζεται για το αποψινό ματς με τη Βιλερμπάν στο T-Center, αλλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον περιμένεις τις επόμενες ημέρες στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων, ώστε να τεθεί για πρώτη φορά στη διάθεσή του.