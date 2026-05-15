Γιουσούφ Γιαζίτσι: Χειρουργήθηκε ο επιθετικός του Ολυμπιακού

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και έξω μηνισκοσυρραφής του αριστερού γόνατος του αριστερού γόνατος υπεβλήθη ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Γιουσούφ Γιαζίτσι, το πρωί της Παρασκευής (15.05.2026).

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι υπέστη ξανά ρήξη χιαστού, στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί την περασμένη σεζόν, στην Τρίπολη και την αναμέτρηση με τον τοπικό Αστέρα.

Κάπως έτσι, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός πέρασε σήμερα το πρωί την πόρτα του χειρουργείου, στην Κλινική Π. Φαλήρου, με την επέμβαση να ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία από τον γιατρό της ομάδας, κύριο Χρήστο Θέο.