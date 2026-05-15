Ο Ντόρσεϊ σχολίασε τις επιο εντυπωσιακές του φάσεις στη φετινή Euroleague – Η κίνηση που πήρε από τον Σπανούλη

Ο Ολυμπιακός έκανε 3-0 sweep κόντρα στη Μονακό στα πλέι οφ της φετινής Eurolegue και ετοιμάζεται για το Final Four της διοργάνωσης, το οποίο θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου στο “Telekom Center Atherns”! Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ -εκ των πολυτιμότερων παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα- μίλησε στην κάμερα της διοργανώτριας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής (14.05.2026) Media Day των Πειραιωτών.

Θέλοντας να “ζεστάνει” τους φίλους της διοργάνωσης, η Euroleague έβαλε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σχολιάσει κάποιες από τις εντυπωσιακότερες φάσεις που μας χάρισε, κατά τη διάρκεια της regular season, στο ματς του Ολυμπιακού.

O γκαρντ των Πειραιωτών ανέλυσε τις φάσεις που είδε, τη μία μετά την άλλη, ενώ όταν είδε ένα τρίποντό του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχολίασε: “Πήρα αυτή την κίνηση από τον Σπανούλη. Αυτό το βήμα προς τα δεξιά, το προτιμώ πολλές φορές”.