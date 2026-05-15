Η Μπενφίκα σε επαφές με τον Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με την «A Bola»

Η ομάδα της Λισαβόνας έχει ξεκινήσει τις επαφές, για να βρει το διάδοχο του Ζοσέ Μουρίνιο
Ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να οδεύει προς Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπενφίκα ψάχνει για το νέο της προπονητή, με το όνομα του Μάρκο Σίλβα να βρίσκεται στη σχετική “pole position”.

Σύμφωνα με την A Bola, οι άνθρωποι της Μπενφίκα έχουν ήδη αρχίσει οι επαφές -και μάλιστα σε καλό κλίμα- με τον Μάρκο Σίλβα. Ο Πορτογάλος προπονητής θεωρείται από τον πρόεδρο του κλαμπ, Ρουί Κόστα, ιδανικός αντικαταστάτης του Μουρίνιο, ενώ ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού φέρεται να είναι θετικός σε αυτή την προοπτική.

Όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, ο Μάρκο Σίλβα έχει ήδη απορρίψει πρόταση ανανέωσης συμβολαίου της Φούλαμ, όπου εργάζεται από το 2021, ενώ έχει απαντήσει αρνητικά και στη Νότιγχαμ Φορεστ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων.

Αθλητικά
