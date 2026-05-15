Ματίας Αλμέιδα: «Σενάριο» με τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ και τη Λάτσιο

Στη λίστα με τους υποψήφιους προπονητές της Λάτσιο και μάλιστα σε υψηλή θέση, φαίνεται πως βρίσκεται ο Ματίας Αλμέιδα. O 52χρονος πρώην προπονητής της ΑΕΚ είναι χωρίς ομάδα μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Σεβίλλη, τον περασμένο Μάρτιο και σύμφωνα με την “Corriere dello Sport”, αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψήφιους, σε περίπτωση αποχώρησης του Μαουρίτσιο Σάρι από την ομάδα.

Το μέλλον του πολύπειρου Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της Λάτσιο είναι αμφίβολο, μετά από την απογοητευτική φετινή σεζόν και την ήττα από την Ίντερ στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναμένεται να συναντηθεί μέσα στις επόμενες μέρες με τον πρόεδρο των “λατσιάλι”, προκειμένου να υπάρξει τελική απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα.

Εκτός από τον Αλμέιδα, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα της Λάτσιο από το 1997 έως το 2000, υποψήφιος για τον πάγκο της Λάτσιο είναι και ένας άλλος παλιός παίκτης της ομάδας, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο.