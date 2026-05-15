ΑΕΚ: Έρχεται προσκήνιο η περίπτωση ανανέωσης του Ρομπέρτο Περέιρα

Μετά τις ανανεώσεις των συμβολαίων των Πέτρου Μάνταλο, Ντομαγκόι Βίντα και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, η ΑΕΚ θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και με τον Ρομπέρτο Περέιρα προκειμένου να παρθεί η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα.

Το συμβόλαιο του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο το ζήτημα της παραμονής του παραμένει ανοικτό και πολλά θα κριθούν από τις επαφές που θα έχει στην Αθήνα η πλευρά του 35χρονου μέσου.

Σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτής της προσπάθειας θα παίξει και το οικονομικό. Οι ετήσιες απολαβές του Περέιρα πλησίασαν το 1,5 εκατ. Ευρώ, αλλά η ΑΕΚ δεν πρόκειτι να προσφέρει σε έναν 35χρονο ένα τόσο μεγάλο ποσό.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, την ερχόμενη εβδομάδα οι εκπρόσωποι του Περέιρα έχουν στο πλάνο να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να κουβεντιάσουν με την ΑΕΚ την υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του προκειμένου να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην ομάδα από τη στιγμή που η σεζόν ολοκληρώθηκε.

Πάντως, η παραμονή του “Τούκου” στην ΑΕΚ δεν είναι απίθανη. Την ίδια στιγμή, οι αποχωρήσεις των Γκρούγιτς, Γιόνσον και Κάλενς είναι σίγουρες, όχι όμως και του Ζοάο Μάριο που ανήκει στην Μπεσίκτας για έναν ακόμη χρόνο με τεράστιο συμβόλαιο (θα ήθελε ανάλογο deal με το φετινό του δανεισμό).