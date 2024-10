Γιουβέντους: Χάκαραν λογαριασμό της στα social media και ανακοίνωσαν τον Αρντά Γκιουλέρ

Ο λογαριασμός της Γιουβέντους στο “Χ” (πρώην Twitter) ανακοίνωσε τη μετεγγραφή του Αρντά Γκιουλέρ, αλλά οι φίλοι της ομάδας χάρηκαν για λίγο, αφού η κίνηση αυτή έγινε από χάκερ.

“Καλώς ήρθες στη Γιουβέντους Αρντά Γκιουλέρ. Το ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου θα είναι πλέον μέλος της οικογένειας μας. Είσαι έτοιμος να γράψεις ιστορία σε αυτό το νέο σου ταξίδι”, έγραφαν οι χάκερ στην “ανακοίνωση” της Γιουβέντους στο “Χ” (σ.σ. πρώην Twitter).

Όπως ήταν αναμενόμενο, η “είδηση” αυτή για τον Τούρκο παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης σκόρπισε μεγάλη χαρά στους φίλους της Γιουβέντους, μέχρι όμως να γίνει γνωστό πως ο λογαριασμό της “βέκια σινιόρα” είχε “παραβιαστεί’ από χάκερ.

Juventus account announcing Arda Güler to join the club was hacked.



There’s nothing at all into this. pic.twitter.com/o8fUvCxTp7