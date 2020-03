Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής της Σασουόλο, Τσίτσιο Καπούτο σκόραρε δις στο παιχνίδι με τη Μπρέσια και το πανηγύρισε στέλνοντας μήνυμα στους Ιταλούς για τον κορονοϊό.

Ο έμπειρος επιθετικός έβγαλε ένα χαρτόνι στην κάμερα, το οποίο και έγραφε “Όλα θα πάνε καλά. Μείνετε σπίτι”, σε μία προσπάθεια να… παρηγορήσει τους συμπατριώτες του, οι οποίοι και έχουν “πληγεί” περισσότερο από κάθε άλλο στην Ευρώπη, με την εξάπλωση του ιού.

"Stay safe at home, everything will be fine"- message from Sassuolo striker, Ciccio Caputo🙏#sassuolo #caputo #seriea #ilovefootball pic.twitter.com/dKG3L9hJIX