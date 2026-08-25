Γκονζάλες: «Δεν με νοιάζει τι λένε για τη μετεγγραφή μου στον Ολυμπιακό» – Το αίτημά του Μεξικανού για το όνομα στη φανέλα

Ο Αρμάντο Γκονσάλες εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης στο Μεξικό, μετά τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 23χρονος επιθετικός παραχώρησε συνέντευξη στο TUDN και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κριτική που ασκήθηκε για την επιλογή του να αφήσει την Τσίβας και να κάνει το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη μέσω των Πειραιωτών.

Ο Αρμάντο Γκονσάλες απάντησε στην κριτική που δέχθηκε, για την μετακίνησή του στην Ελλάδα, ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάζεται από όσα ακούγονται σχετικά με την απόφασή του, τονίζοντας πως εκείνο που μέτρησε για τον ίδιο ήταν το έντονο ενδιαφέρον που έδειξε ο Ολυμπιακός.

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“Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Με νοιάζει μόνο τι κάνω εγώ”, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας στη συνέχεια ότι η επιμονή και η οικονομική προσπάθεια των ερυθρόλευκων τού έδειξαν πόσο πολύ τον ήθελαν στον Πειραιά.

“Και αυτή η ομάδα με ήθελε πραγματικά, ήταν προφανές. Ήταν προφανές από την προσφορά που μου έκαναν, από τα πάντα. Αν μια ομάδα με θέλει τόσο πολύ, είναι επειδή ξέρει τι μπορώ να κάνω”.

Παράλληλα, δήλωσε ανυπόμονος να κάνει το ντεμπούτο του και να αρχίσει να προσφέρει στον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση της μετεγγραφής αποτελεί μόνο την αρχή και πως θέλει πλέον να αποδείξει την αξία του μέσα στο γήπεδο.

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Ο Μεξικανός φορ τόνισε ακόμη ότι βρίσκεται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και είναι έτοιμος να αγωνιστεί όποτε το κρίνει ο προπονητής του.

“Δεν έχει νόημα να έρθω εδώ αν δεν έχω πετύχει τίποτα ακόμα. Έχω ακόμα πολλά να κάνω. Ανυπομονώ να παίξω τον πρώτο μου αγώνα, θέλω να αρχίσω να σκοράρω γκολ, κάτι που αγαπώ περισσότερο.

Είμαι έτοιμος, εξαρτάται πλέον από τον προπονητή. Είμαι πάντα διαθέσιμος για ό,τι μου ζητήσουν. Όπως είπα και πριν, ένα λεπτό, πέντε λεπτά. Θα δίνω πάντα το 100%”.

"GRACIAS" En exclusiva, Armando González habló de su experiencia bajo el mando del Vasco



@elchefhugord pic.twitter.com/NZc6Bl4qnT — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 25, 2026

Το αίτημα για το “Hormiga” στη φανέλα

Παράλληλα, ο Αρμάντο Γκονσάλες αποκάλυψε και μία ιδιαίτερη επιθυμία του, σχετικά με τη φανέλα που -πλέον- φοράει στον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής Μεξικανός έχει ζητήσει -εάν είναι εφικτό- να αναγράφεται στην πλάτη του το προσωνύμιο “Hormiga” (σ.σ μυρμήγκι, που είναι το παρατσούκλι του), με το οποίο είναι γνωστός στο Μεξικό, αντί για το όνομά του.

Όπως εξήγησε, το ζήτημα εξετάζεται ακόμη, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει την προτίμησή του: “Θέλω πραγματικά να γράφει Hormiga”.

“Zήτησα να βάλουν στη φανέλα το Hormiga. Θα δούμε αν γίνεται. Αν όχι, το A. Γκονσάλες, που επίσης είναι καλό. Το εξετάζουμε για να δούμε αν μπορεί να γίνει, αλλά εγώ θέλω πραγματικά να βάλω το “Hormiga””.