Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Ενές Καντέρ επιμένει: «Είμαι γυναίκα, θα έπρεπε να με αφήσουν να αγωνιστώ στο WNBA»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος πρώην NBAer στο Fox News
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ένες Καντέρ έχει καταφέρει να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, μετά τις ενέργειές του το τελευταίο διάστημα. Ο Τούρκος πρώην σέντερ του NBA κατέθεσε αίτηση για να γίνει ντραφτ στο WNBA, σχολιάζοντας με αυτό τον τρόπο τους όρους συμμετοχής στο πρωτάθλημα γυναικών, δίνοντας… τροφή στη συζήτηση που υπάρχει για τη συμμετοχή των τρανς γυναικών στα γυναικεία αθλήματα.

Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες, ο Ενές Καντέρ έκανε την εμφάνισή του στο παιχνίδι Σικάγο Σκάι – Ιντιάνα Φίβερ του WNBA, προκαλώντας ένταση, με τους ανθρώπου ασφαλείας του γηπέδου να τον μεταφέρουν εκτός της αθλητικής εγκατάστασης.

Το WNBA, με απόφασή του ξεκαθάρισε πως ο Καντέρ (και ο κάθε Καντέρ), δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να συμμετάσχει στη λίγκα, παρά το γεγονός πως πλέον αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες.

Ο Καντέρ φιλοξενήθηκε στο πάνελ του “Fox News” όπου και κλήθηκε να μιλήσει για το συμβάν στο γήπεδο αλλά και για το γεγονός ότι η λίγκα δεν τον αφήνει να αγωνιστεί. Ο Τουρκος τόνισε πως αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, άρα θα έπρεπε να μπορεί να βρεθεί εντός του WNBA.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ένα άρθρο του καταστατικού του πρωταθλήματος, το οποίο τονίζει πως όποιος κάνει το ίδιο με αυτόν, έχει δικαίωμα συμμετοχής. Τέλος ,απάντησε σε όσους χαρακτηρίζουν την κίνησή του να πάει στο γήπεδο ως κίνηση εντυπωσιασμού, πως απλά αποφάσισε να κάνει αυτό που ένιωθε.

“Στο άρθρο 13 του καταστατικού του WNBA αναφέρεται πως όποιος αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, μπορεί να αγωνιστεί στο WNBA. Είμαι γυναίκα, θα έπρεπε να μου επιτρέψουν να παίξω” ανέφερε.


Θυμίζουμε ότι ανάλογες δηλώσεις έχει κάνει και ο Ρόις Γουάιτ (σ.σ. νο 16 στο ΝΒΑ Draft του 2012 και υποψήφιος το 2026 για τη Γερουσία στις ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
109
84
78
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo