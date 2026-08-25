Ο Ενές Καντέρ επιμένει: «Είμαι γυναίκα, θα έπρεπε να με αφήσουν να αγωνιστώ στο WNBA»

Ο Ένες Καντέρ έχει καταφέρει να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, μετά τις ενέργειές του το τελευταίο διάστημα. Ο Τούρκος πρώην σέντερ του NBA κατέθεσε αίτηση για να γίνει ντραφτ στο WNBA, σχολιάζοντας με αυτό τον τρόπο τους όρους συμμετοχής στο πρωτάθλημα γυναικών, δίνοντας… τροφή στη συζήτηση που υπάρχει για τη συμμετοχή των τρανς γυναικών στα γυναικεία αθλήματα.

Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες, ο Ενές Καντέρ έκανε την εμφάνισή του στο παιχνίδι Σικάγο Σκάι – Ιντιάνα Φίβερ του WNBA, προκαλώντας ένταση, με τους ανθρώπου ασφαλείας του γηπέδου να τον μεταφέρουν εκτός της αθλητικής εγκατάστασης.

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Το WNBA, με απόφασή του ξεκαθάρισε πως ο Καντέρ (και ο κάθε Καντέρ), δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να συμμετάσχει στη λίγκα, παρά το γεγονός πως πλέον αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες.

Ο Καντέρ φιλοξενήθηκε στο πάνελ του “Fox News” όπου και κλήθηκε να μιλήσει για το συμβάν στο γήπεδο αλλά και για το γεγονός ότι η λίγκα δεν τον αφήνει να αγωνιστεί. Ο Τουρκος τόνισε πως αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, άρα θα έπρεπε να μπορεί να βρεθεί εντός του WNBA.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ένα άρθρο του καταστατικού του πρωταθλήματος, το οποίο τονίζει πως όποιος κάνει το ίδιο με αυτόν, έχει δικαίωμα συμμετοχής. Τέλος ,απάντησε σε όσους χαρακτηρίζουν την κίνησή του να πάει στο γήπεδο ως κίνηση εντυπωσιασμού, πως απλά αποφάσισε να κάνει αυτό που ένιωθε.

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Enes Kanter Freedom responds to reports that he’s ineligible to play in the WNBA:



“I am a woman. I should be allowed to play.”



“Article 13 Section 1 says if you identify as a woman, then you are allowed to play. I identify as a woman, so yes I can play” pic.twitter.com/cR6v7l3SXk — BrickCenter (@BrickCenter_) August 24, 2026

“Στο άρθρο 13 του καταστατικού του WNBA αναφέρεται πως όποιος αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, μπορεί να αγωνιστεί στο WNBA. Είμαι γυναίκα, θα έπρεπε να μου επιτρέψουν να παίξω” ανέφερε.



Θυμίζουμε ότι ανάλογες δηλώσεις έχει κάνει και ο Ρόις Γουάιτ (σ.σ. νο 16 στο ΝΒΑ Draft του 2012 και υποψήφιος το 2026 για τη Γερουσία στις ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ).