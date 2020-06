Το δικό τους μήνυμα κατά του ρατσισμού έστειλαν οι παίκτες της Βέρντερ και της Βόλφσμπουργκ, που αναμετρήθηκαν στη Βρέμη, στο ματς για την 30η αγωνιστική της Bundesliga.

Η Βέρντερ Βρέμης και η Βόλφσμπουργκ έδειξαν την υποστήριξή τους στο κίνημα “Black Lives Matter” (σ.σ. «οι ζωές των μαύρων έχουν αξία)» στη μεταξύ τους σημερινή (07.06.2020) αναμέτρηση.

Πριν από την έναρξη του αγώνα για την 30ή αγωνιστική της Bundelsiga, οι ποδοσφαιριστές των «πράσινων» και των «λύκων» απέτισαν φόρο τιμής στον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος δολοφονήθηκε από λευκό αστυνομικό και, παράλληλα, τάχθηκαν εμπράκτως κατά του ρατσισμού με το να γονατίσουν στο χορτάρι του άδειου «Βεζερστάντιον» της Βρέμης.

.@werderbremen_en and @VfLWolfsburg_EN players take a knee before their match.



