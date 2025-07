«Ο Τζαμάλ Μουσιάλα υπέστη κάταγμα περόνης και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες» γράφει η Bild

Ο τραυματισμός του Τζαμάλ Μουσιάλα, στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Παρι Σεν Ζερμέν (2-0 νίκη της γαλλικής ομάδας) σόκαρε το χώρο του ποδοσφαίρου.

Λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο 22χρονος Γερμανός επιθετικός βρέθηκε πεσμένος στο χορτάρι μετά από μια σύγκρουσή του με τον Ντοναρούμα, δείχνοντας να σφαδάζει από τον πόνο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και την αναφορά της Bild, ο Τζαμάλ Μουσιάλα έχει υποστεί κάταγμα περόνης -ενώ υπάρχει πρόβλημα και σε συνδέσμους- και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 4 έως 5 μήνες.

