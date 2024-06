Η UEFA ανακοίνωσε αυξημένη ασφάλεια μετά τα διαδοχικά ντου στα γήπεδα του Euro 2024

Το φαινόμενο με τις εισβολές οπαδών στους αγωνιστικούς χώρους του Euro 2024 παράγινε πια και η UEFA αναγκάστηκε να ανακοινώσει νέα μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας στα γήπεδα της Γερμανίας.

Σχεδόν σε κάθε ένα από τα πρώτα παιχνίδια του Euro 2024 της UEFA, υπήρξε και ένα ντου στον αγωνιστικό χώρο, αλλά στο τελευταίο ματς της Πορτογαλίας, οι άνθρωποι της ασφάλειας απέτυχαν πλήρως να αποτρέψουν τους εισβολείς, αφού ακόμη και ένα παιδάκι έφθασε μέχρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ως εκ τούτου, η UEFA έκανε σήμερα (23/06/24) γνωστό, ότι θα αυξηθεί η ασφάλεια στα γήπεδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, χωρίς πάντως να δώσει διευκρινίσεις για τα μέτρα που έχει αποφασίσει να λάβει άμεσα.

UEFA to increase security following pitch invaders during Turkey vs Portugal game. pic.twitter.com/WbgFDmX9Xt