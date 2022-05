Ο μικρός Λέανδρος φόρεσε τη φανέλα του αγαπημένου του ΠΑΟΚ, σκόραρε μέσα στην Τούμπα, “αποθεώθηκε” από τους φίλους του “δικέφαλου του βορρά” και… σχολιάστηκε από την UEFA.

Ο 9χρονος Λέανδρος από τη Θεσσαλονίκη σήκωσε την Τούμπα στο… πόδι, όταν σκόραρε στο ημίχρονο ενός φετινού ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, με τους φιλάθλους να τον “αποθεώνουν”, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Μάλιστα, μετέφερε και την μπάλα στο ματς του “δικέφαλου του Βορρά” κόντρα στην Μαρσέιγ, για το Conference league.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία σχολίασε την παρουσία του μικρού φίλου του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, σημειώνοντας στα social media: «Χάρη στο UEFA_Foundation ο εννιάχρονος, Λέανδρος, που είναι τυφλός, έκανε πραγματικότητα το όνειρό του, σκοράροντας ένα γκολ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέιγ στο Europa Conference League, με τον κόσμο να του αφιερώνουν συνθήματα».

Θυμίζουμε ότι ο 9χρονος Λέανδρος πριν από μερικά χρόνια έγινε ο πρωταγωνιστής στο προωθητικό βίντεο της UEFA για την παγκόσμια καμπάνια «A Ball for All»





Thanks to the @UEFA_Foundation, nine-year-old Leandros, who is blind, had his dream come true when he scored a goal at the #UECL match between PAOK and Marseille, with the fans dedicating a song to him! pic.twitter.com/42yuzVxSba