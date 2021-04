Η συγκεκριμένη κίνηση από την UEFA θα διαρκέσει από το βράδυ της Παρασκευής (30.04.2021) στις 23:59 μέχρι και τη Δευτέρα την ίδια ώρα.

Έχοντας σαν στόχο να βοηθήσει στη «μάχη» κατά των ποσταρίσματος μίσους που «πλημυρίζουν» πολλές φορές τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram) η UEFA ανακοίνωσε πως θα ρίξει.. μαύρο στις σελίδες της, σε αυτές τις πλατφόρμες.

Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν πέσει θύματα ανώνυμων επιθέσεων (ρατσιστικών, ομοφοβικών και άλλων), από ένα «πληκτρολόγιο» που βγάζει… μίσος.

Οι αρχές του ποδοσφαίρου αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Έτσι,η UEFA παίρνει το παράδειγμα των Άγγλων και στέλνει το μήνυμα της.

«Είναι επικίνδυνο να επιτρέψουμε να αναπτυχθεί μια κουλτούρα μίσους τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο σύνολο της κοινωνίας», ανέφερε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν. «Είναι ώρα για το ποδόσφαιρο να ορθώσει ανάστημα και είμαι εντυπωσιασμένος από τη αλληλεγγύη που έχουν δείξει όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό», πρόσθεσε.

UEFA will join a coalition of English footballing stakeholders by staying silent across its social media platforms this weekend.



The aim of the boycott is to show solidarity in the fight against online abuse. It will run from 16:00 CEST on Friday to 23:59 CEST on Monday.