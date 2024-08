Η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Τεάτ μετά την αποτυχία με Κουλιεράκη

Προσπάθησε ανεπιτυχώς να κάνει δικό της τον Κωνσταντίνο Κουλιέρακη του ΠΑΟΚ και τελικά η Άιντραχ Φρανκφούρτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρτούρ Τεάτ.

Παίκτης της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης είναι ο Αρτούρ Τεάτ, καθώς οι «αετοί» ανακοίνωσαν την Κυριακή (18.08.2024) την απόκτηση από τη Ρεν του Βέλγου σέντερ μπακ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο 24χρονος άσος εντάσσεται στο δυναμικό του γερμανικού συλλόγου με τη μορφή του δανεισμού για ένα χρόνο, ενώ στη συνέχεια η Αϊντραχτ έχει οψιόν για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή.

Ο δανεισμός του Τεάτ έχει και μια ελληνική… προέκταση, καθώς ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης του ΠΑΟΚ βρισκόταν στο μεταγραφικό «στόχαστρο» της Αϊντραχτ, πριν αυτή στρέψει το ενδιαφέρον της στον Βέλγο. Σύμφωνα με δημοσιευματα, ο Έλληνας αμυντικός “οδεύει” προς την Βόλφσμπουργκ, αλλά μένει να δούμε εάν αυτό το deal θα ολοκληρωθεί.

Eintracht sign Arthur Theate from @staderennais



The centre-back arrives on loan until the end of the current season, with the Eagles having an option to make it permanent after that. #SGE | @ArthurTheate pic.twitter.com/rb84nDGPWq