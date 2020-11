Η ανάρτηση του Μαρτίνς πριν το Σίτι – Ολυμπιακός (pic)

Ο Πέδρο Μαρτίνς χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση για τον Ολυμπιακό την αποψινή (22:00) αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε ανάρτηση στο twitter και τόνισε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από το να παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο.

Η ανάρτηση του Μαρτίνς:

«Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη πρόκληση αύριο (σ.σ: σήμερα)! Έχουμε δουλέψει και ξέρουμε τι είμαστε ικανοί να καταφέρουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από το να παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό»!

We face a big challenge tomorrow! We've put in the work and know what we're capable of. There's no bigger motivation than playing on Europe's biggest football stage and we are ready!