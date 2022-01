Μετά τον Ρότζερ Φέντερερ, ήταν η σειρά του Νόβακ Τζόκοβιτς να συγχαρεί τον Ράφα Ναδάλ για την κατάκτηση του Australian Open.

Ο Σέρβος τενίστας έγραψε στο twitter: «Συγχαρητήρια Ράφα για το 21ο Grand Slam. Απίστευτο επίτευγμα. Το μαχητικό σου πνεύμα είναι πάντα εντυπωσιακό και το απέδειξες για μια ακόμα φορά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς απελάθηκε από την Αυστραλία αφού δεν ήταν εμβολιασμένος κι έχασε την ευκαιρία να γράψει ιστορία, βλέποντας πλέον την… πλάτη του Ράφα Ναδάλ.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc