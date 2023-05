Την ώρα που η μπάλα… έκαιγε στα χέρια του Σέρχιο Γιούλ, στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού της Euroleague, μια κάμερα ήταν στραμμένη στον Μάικ Τζέιμς, προκειμένου να καταγράψει την αντίδρασή του στο καλάθι που δέχθηκε ο Ολυμπιακός και που του στέρησε τον τίτλο.

Ο Μάικ Τζέιμς νίκησε με την Μονακό, στον “μικρό” τελικό της Euroleague και παρέμεινε στη «Ζαλγκίριο Αρένα» -μαζί με την υπόλοιπη αποστολή των Μονεγάσκων- για να παρακολουθήσει τον τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το καλάθι του Σέρχιο Γιούλ “σκότωσε” τον Ολυμπιακό, στα 3,1 δεύτερα πριν τη λήξη του ματς, με τον Μάικ Τζέιμς να παρακολουθεί όρθιος τις στιγμές.

Όπως φαίνεται και από video που κυκλοφόρησε στα social media (πιθανότατα από κάμερα κινητού), ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού φάνηκε να κρύβει τον πανηγυρισμό του, δείχνοντας παράλληλα ανακουφισμένος για την κατάληξη της μπάλας.

Θυμίζουμε πως πριν τον τελικό, ο Μάικ Τζέιμς είχε δηλώσει ότι θέλει πάντα ο Ολυμπιακός να χάνει, χαρακτηρίζοντας -μάλιστα- αντιπαθητικό τον κόσμο των Πειραιωτών.

Mike James reacting to THAT Sergio Llull’s shot is basically all of us.pic.twitter.com/5tzxjXZbhD