Αθλητικά

Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό

Μέσα ο Ταϊρί, εκτός Ομορούγι και Γκρέι
Ο Οσμάν
Ο Οσμάν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Αντρέα Τρινκέρι για την εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μία εμφάνιση ανάλογη με αυτή στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” κόντρα στον Παναθηναϊκό, διεκδικώντας το βράδυ (21:00) με αξιώσεις την πρόκριση στον τελικό του Super Cup.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα παραταχθεί για πρώτη φορά με τον Μπριν Ταϊρί στη σύνθεσή του, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να επιλέγει να αφήσει εκτός εξαδάς ξένων τους Ομορούγι και Γκρέι.

Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ: Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ, Μπεν Μουρ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
102
101
89
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo