Αθλητικά

Αγωνία για τον Κιλιάν Εμπαπέ: Τραυματίστηκε σοβαρά στο ντεμπούτο του Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας

«Υποφέρει από τραυματισμό στον τένοντα», αναφέρει η γαλλική ομοσπονδία
ΦΩΤΟ reuters
ΦΩΤΟ reuters
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Η Γαλλία νίκησε εκτός έδρας την Τουρκία με 1-0 για το Nations League στο ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της, αλλά ο σκόρερ της, Κιλιάν Εμπαπέ, τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή μετά το νικητήριο γκολ.

Στο στρατόπεδο της εθνικής Γαλλίας αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης επικρατεί αγωνία για την κατάσταση του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο αρχηγός των Γάλλων αποχώρησε από την αποστολή των «πετεινών», προκειμένου «να αποφύγει τυχόν κινδύνους», όπως δήλωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν.

«Δεν πάνε καλά τα πράγματα, δυστυχώς», είπε ο «Ζιζού», όταν ρωτήθηκε για την αλλαγή του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, πέντε λεπτά μετά το γκολ που πέτυχε στο 54` και πρόσθεσε:. «Δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα ρίσκο. Υπέστη υπερέκταση του γονάτου». 

Η γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι ο Μπαπέ, ο οποίος «υποφέρει από τραυματισμό στον τένοντα», θα «επιστρέψει στην Μαδρίτη για θεραπεία». Μιλώντας στο TF1, ο Ζιντάν είπε ότι ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης τραυματίστηκε «στο σουτ» που οδήγησε στο νικητήριο γκολ εναντίον της Τουρκίας.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τον ακριβή τραυματισμό του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης και του χρονικού διαστήματος που θα απουσιάσει από τη δράση.

Θυμίζουμε πως στις 4 Νοεμβρίου η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει στην Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

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