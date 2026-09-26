Αθλητικά

Ο Στεφ Κάρι στους Γουόριορς για άλλα 2 χρόνια

Για πάντα στο Γκόλντεν Στέιτ ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών στο NBA
Στεφ Κάρι
Ο Στέφ Κάρι με τη φανέλα των Γουόριορς/ Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images
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Ο Στεφ Κάρι και ο Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς συμφώνησαν για νέο διετές συμβόλαιο ύψους 116 εκατ. δολαρίων.

Ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών στο NBA επέλεξε να συνεχίσει στους Γουόριορς, στους οποίους αγωνίζεται από το 2009 και αναμένεται να ολοκληρώσει την καριέρα του δίχως να έχει παίξει σε καμία άλλη ομάδα.

Δέχθηκε, μάλιστα, “ψαλίδι” στον μισθό του, προκειμένου να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα.

Στην καριέρα του στο NBA ο Κάρι έχει 24.8 πόντους (42.2% στο τρίποντο), 4.7 ριμπάουντ, 6.3 ασίστ και 1.5 κλεψίματα ανά 34 λεπτά σε 1069 αγώνες κανονικών περιόδων.

Έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα με τους Γουόριορς, δύο βραβεία MVP σεζόν και ένα NBA Finals MVP.

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Αθλητικά
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