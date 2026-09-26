Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Πρώτος ημιτελικός στο Super Cup με ξεκάθαρο φαβορί

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ κρίνεται το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα (16:45, ΣΚΑΙ, live από το NewsIt.gr) την ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου», στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις του στην Euroleague, διαλύοντας πριν δύο 24ωρα την Μπασκόνια με 106-89 στη Βιτόρια. Στόχος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ξεκινήσει εξίσου δυνατά τις υποχρεώσεις της και στην Ελλάδα.

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Από την πλευρά της, η ΑΕΚ, γνωρίζοντας ότι είναι το απόλυτο αουτσάιντερ του πρώτου ημιτελικού, θα προσπαθήσει να φανεί ανταγωνιστική, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να έχει ταλαιπωρηθεί από αρκετά προβλήματα τις τελευταίες μέρες, έχοντας συνολικά 11 κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός οκτάδας ξένων τον Κόρι Τζόσεφ και να παίρνει μαζί του στην αποστολή τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουορντ, Εμπάι Εντιάι, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Πριν τον αγώνα θα πρέπει να «κοπούν» δύο ξένοι.

Για την ΑΕΚ, νοκ άουτ λόγω τραυματισμού είναι οι Γκρεγκ Μπράουν, ΚιΣόν Φίζελ και Ντέρικ Γουίλιαμς, με τους Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλεϊ, Ερτέλ, Πίνκνεϊ και Λεκαβίτσιους να αποτελούν την εξάδα των ξένων.