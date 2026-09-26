Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι στο Περιστέρι για μια θέση στον τελικό του Super Cup

Μετά το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συγκρούονται απόψε (21:00, ΣΚΑΪ, live από το NewsIt.gr) στο Περιστέρι, στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στον τελικό, ωστόσο ποιος μπορεί να ξεγράψει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέβασε κατακόρυφα το επίπεδό του το καλοκαίρι με τις μεταγραφικές βόμβες του και έχει υψηλούς στόχους τη φετινή σεζόν αλλά και τα επόμενα χρόνια.

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Πριν λίγες μέρες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε οριακά του ΠΑΟΚ στο “Παύλος Γιαννακόπουλος”, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ξεκινάει εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της στην Euroleague κόντρα στην Παρί (91-72) και να έχει ανεβασμένη ψυχολογία.

Το τριφύλλι έχει ξανά αρκετές απουσίες, με τους Φαλ, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις και Ναν να είναι εκτός. Μάλιστα ο τελευταίος, έχει δηλωθεί στη λίστα των ξένων, προκειμένου να εκτίσει την τιμωρία που κουβαλά από την περασμένη σεζόν και τους τελικούς της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς τον Μπρι Ταϊρί, ενώ αμφίβολοι είναι οι Μπαζίνας και Γκρέι.