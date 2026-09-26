Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι στο Περιστέρι για μια θέση στον τελικό του Super Cup

Δεύτερη μάχη μεταξύ των δύο ομάδων μέσα σε λίγες μέρες, μόνο που αυτή τη φορά είναι επίσημη και κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Μετά το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συγκρούονται απόψε (21:00, ΣΚΑΪ, live από το NewsIt.gr) στο Περιστέρι, στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στον τελικό, ωστόσο ποιος μπορεί να ξεγράψει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέβασε κατακόρυφα το επίπεδό του το καλοκαίρι με τις μεταγραφικές βόμβες του και έχει υψηλούς στόχους τη φετινή σεζόν αλλά και τα επόμενα χρόνια.

Πριν λίγες μέρες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε οριακά του ΠΑΟΚ στο “Παύλος Γιαννακόπουλος”, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ξεκινάει εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της στην Euroleague κόντρα στην Παρί (91-72) και να έχει ανεβασμένη ψυχολογία.

Το τριφύλλι έχει ξανά αρκετές απουσίες, με τους Φαλ, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις και Ναν να είναι εκτός. Μάλιστα ο τελευταίος, έχει δηλωθεί στη λίστα των ξένων, προκειμένου να εκτίσει την τιμωρία που κουβαλά από την περασμένη σεζόν και τους τελικούς της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς τον Μπρι Ταϊρί, ενώ αμφίβολοι είναι οι Μπαζίνας και Γκρέι.

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