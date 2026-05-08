Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου σύγχρονου προπονητικού κέντρου

“Επένδυση για το μέλλον” από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν ότι θα κατασκευάσει ένα νέο σύγχρονο ιδιωτικό προπονητικό κέντρο στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης, κάνοντας γνωστές και λεπτομέρειες.

Το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ θα βρίσκεται σε έκταση συνολικού εμβαδού 8.000 τμ με την ολοκλήρωσή του να προγραμματίζεται το φθινόπωρο του 2026, ενώ θα περιέχει γήπεδα, γυμναστήρια, αίθουσες αναλύσεων, αποδυτήρια, και γενικότερα χώρους για το κάθε τμήμα της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση των Θεσσαλονικέων

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8.000 τ.μ. στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ και να υποστηρίξει το αγωνιστικό και αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το Φθινόπωρο του 2026.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ

• Χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης

• Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης

• Αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων

• Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων

• Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους

• Εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης

Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ»