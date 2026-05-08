Αθλητικά

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ MVP της σεζόν στο BCL, ο Ντράγκαν Σάκοτα κορυφαίος προπονητής

Στην κορυφαία πεντάδα του BCL ο Ραϊκουάν Γκρέι της Ένωσης - Ο Παναγιώτης Γιαννάκης βράβευσε τον προπονητή της ΑΕΚ
Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ MVP της σεζόν στο BCL, ο Ντράγκαν Σάκοτα κορυφαίος προπονητής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιό της στο BCL, στον αυριανό (09.05.2026) τελικό με την Ρίτας, αλλά μια ημέρα νωρίτερα τα βραβεία των κορυφαίων της σεζόν στη διοργάνωση είχαν έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα, με τους Φραντ Μπάρτλεϊ, Ντράγκαν Σάκοτα και Ραίκουάν Γκρέι να “λάμπουν”.

Στο gala που έγινε την Παρασκευή (08.05.2026) στο “Teatre Zorrilla” στην Μπανταλόνα, ο Ντράγκαν Σάκοτα πήρε τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς στο Basketball Champions League, με τον Παγανιώτη Γιαννάκη να τον βραβεύει. Ο πολύπειρος προπονητής οδήγησε την ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης και θα διεκδικήσει το πολυπόθητο τρόπαιο, το οποίο είχε κατακτήσει το 2018 με τους “κιτρινόμαυρους”. 

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ -με τον 76χρονο κόουτς στο τιμόνι της- έφτασε ως το τελικό του BCL έχοντας το καλύτερο ρεκόρ στη διοργάνωση, με 14 νίκες σε 16 αγώνες!

dragan sakota grab

Λίγο μετά, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ πήρε τον τίτλο του MVP για τη σεζόν 2025-26 στο Basketball Champions League. Ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ ξεχώρισε τη φετινή σεζόν για την ηγετική του προσωπικότητα και την ικανότητά του στο σκοράρισμα και βγήκε νικητής στην… κόντρα με τους Ράικουαν Γκρέι και Ρίκι Ρούμπιο.

Η ΑΕΚ είχε διπλή εκπροσώπηση στους καλύτερους πέντε της σεζόν, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ και τον ΡάιΚουαν Γκρέι να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη “λαμπερή” λίστα.

Η καλύτερη πεντάδα της σεζόν: Τζέρικ Χάρντινγκ (Ρίτας), Φρανκ Μπάρτλεϊ (ΑΕΚ), Ρίκι Ρούμπιο (Μπανταλόνα), ΡάιΚουαν Γκρέι (ΑΕΚ), Γκιόργκι Σερμαντίνι (Τενερίφη).

Η δεύτερη καλύτερη πεντάδα: Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη), Τζακ Κέιγιλ (Άλμπα), Κρις Ντουάρτε (Μάλαγα), Έρικ ΜακΚόλουμ (Γαλατάσαραϊ), Αρτούρας Γκουντάιτις (Ρίτας).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
114
102
73
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo