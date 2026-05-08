Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ MVP της σεζόν στο BCL, ο Ντράγκαν Σάκοτα κορυφαίος προπονητής

Η ΑΕΚ διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιό της στο BCL, στον αυριανό (09.05.2026) τελικό με την Ρίτας, αλλά μια ημέρα νωρίτερα τα βραβεία των κορυφαίων της σεζόν στη διοργάνωση είχαν έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα, με τους Φραντ Μπάρτλεϊ, Ντράγκαν Σάκοτα και Ραίκουάν Γκρέι να “λάμπουν”.

Στο gala που έγινε την Παρασκευή (08.05.2026) στο “Teatre Zorrilla” στην Μπανταλόνα, ο Ντράγκαν Σάκοτα πήρε τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς στο Basketball Champions League, με τον Παγανιώτη Γιαννάκη να τον βραβεύει. Ο πολύπειρος προπονητής οδήγησε την ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης και θα διεκδικήσει το πολυπόθητο τρόπαιο, το οποίο είχε κατακτήσει το 2018 με τους “κιτρινόμαυρους”.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ -με τον 76χρονο κόουτς στο τιμόνι της- έφτασε ως το τελικό του BCL έχοντας το καλύτερο ρεκόρ στη διοργάνωση, με 14 νίκες σε 16 αγώνες!

Λίγο μετά, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ πήρε τον τίτλο του MVP για τη σεζόν 2025-26 στο Basketball Champions League. Ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ ξεχώρισε τη φετινή σεζόν για την ηγετική του προσωπικότητα και την ικανότητά του στο σκοράρισμα και βγήκε νικητής στην… κόντρα με τους Ράικουαν Γκρέι και Ρίκι Ρούμπιο.

Η ΑΕΚ είχε διπλή εκπροσώπηση στους καλύτερους πέντε της σεζόν, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ και τον ΡάιΚουαν Γκρέι να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη “λαμπερή” λίστα.

Η καλύτερη πεντάδα της σεζόν: Τζέρικ Χάρντινγκ (Ρίτας), Φρανκ Μπάρτλεϊ (ΑΕΚ), Ρίκι Ρούμπιο (Μπανταλόνα), ΡάιΚουαν Γκρέι (ΑΕΚ), Γκιόργκι Σερμαντίνι (Τενερίφη).

Η δεύτερη καλύτερη πεντάδα: Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη), Τζακ Κέιγιλ (Άλμπα), Κρις Ντουάρτε (Μάλαγα), Έρικ ΜακΚόλουμ (Γαλατάσαραϊ), Αρτούρας Γκουντάιτις (Ρίτας).