Παναθηναϊκός: Διπλό πλήγμα με Ίνγκασον και Πελίστρι πριν την ΑΕΚ, τέλος η σεζόν για τους δυο «πράσινους»

Τα προβλήματα στο "τριφύλλι" δεν λένε να τελειώσουν
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην “Allwyn Arena” (10.05.2026, 19:30, Newsit.gr) για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει νέα προβλήματα να αντιμετωπίσει.

Στο απουσιολόγιο του Ισπανού προπονητή του Παναθηναϊκού μπήκαν τα ονόματα των Φακούντο Πελίστρι και Ίνγκι Ίνγκασον. Ο 32χρονος Ισλανδός αμυντικός υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική και όπως όλα δείχνουν δύσκολα θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά φέτος, ενώ ο 24χρονος Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό και θα αναγκαστεί να μπει ξανά στα “πιτς” για τα επόμενα τρία παιχνίδια της ομάδας, χάνοντας το υπόλοιπο των πλέι οφ της Super League.

Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Ρενάτο Σάντσες και Γιώργος Κάτρης ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τιν Γεντβάι, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό, που επίσης δεν υπολογίζονται από τον Ράφα Μπενίτεθ.

